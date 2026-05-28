Поддержание здоровья после 50 лет может обойтись женщине в 2,5 млн рублей

Чтобы поддерживать нормальное качество жизни после 50 лет, женщине может потребоваться гормональная терапия, стоимость которой достигает 2,5 миллиона рублей, сообщает Mash Money.

После наступления менопаузы снижается выработка эстрогена и прогестерона — гормонов, отвечающих за сон, терморегуляцию, настроение, обмен веществ и защиту от сердечно-сосудистых заболеваний. Гормональная терапия считается наиболее эффективным способом лечения симптомов и профилактики серьезных проблем со здоровьем.

Курс лечения подбирается врачом индивидуально. Оптимальное время для начала терапии — до 60 лет, а ее продолжительность в среднем составляет около 10 лет. В расходы входят: стартовое обследование (40 тысяч рублей), ежегодный контроль (60 тысяч рублей) и импортные препараты (15 тысяч рублей в месяц).

Итоговая сумма может достигать 2,5 млн рублей. Более бюджетный вариант стоит примерно 1,5 млн рублей. Такая терапия показана не всем, однако для многих женщин с тяжелыми симптомами она становится единственным выходом.

