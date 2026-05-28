Пелагея поделилась новым фото подросшей дочери от Ивана Телегина

Известная российская певица Пелагея поделилась с подписчиками в соцсетях фотографией своей девятилетней дочери Таисии.

На опубликованном кадре видно, как дочь 39-летней Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина смеется, сидя за столиком на веранде ресторана.

Кроме того, в комментарии артистка поздравила поклонников с окончанием учебного года и наступлением летних каникул.

Пелагея и Телегин поженились в 2016 году. Однако уже в 2020 году звездный брак завершился громким разводом. Экс-супруги несколько лет в суде делили имущество и устанавливали сумму алиментов. Телегин обвинял Пелагею в домашнем насилии, она его — в невыполнении родительских обязанностей и мошенничестве.

Сейчас у Телегина долг более 71,3 млн рублей, включая долг перед бывшей женой. Он не платит ипотеку на дом, купленный в браке. Певица утверждает, что Иван запретил дочери выезжать за границу, однако позднее запрет был снят.

Ранее старшая дочь известной певицы Веры Брежневой восхитила пользователей социальных сетей своей новой фотосессией.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.