В России стартовал эксперимент по выращиванию клубники на дне Волги

В Волгограде автор социальной сети Одноклассники Михаил Журавлев дал старт народному эксперименту по выращиванию клубники на дне Волги, сообщает пресс-служба Одноклассников.

Для этого под воду погрузили самодельную установку, к которой с поверхности поступает воздух и энергия. Внутри запущена автономная система для роста растения.

Также проверяется возможность организовать почти замкнутый цикл водообеспечения: вода испаряется растением, конденсируется внутри аппарата и возвращается в систему.

По словам Журавлева, для него это не просто эффектный опыт, а проверка технологий и собственного понимания физиологии растений.

«Хочу показать, что выращивание растений — это не „занятие только для дачи“, а современная и технологичная сфера, в которой может попробовать себя каждый. И для этого не обязательно иметь огород или солнечный подоконник», — отметил Журавлев.

Он также добавил, что если клубника может расти на дне Волги, то в доме это тем более имеет успех.

