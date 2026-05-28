Человек погиб при атаке ВСУ в Брянской области

Брянская область в очередной раз подверглась атаке ВСУ. В результате погиб мирный житель, сообщает врио губернатора Егор Ковальчук.

Происшествие случилось в селе Соловьевка Климовского района. Удар был нанесен с помощью дрона-камикадзе.

«В результате террористических действий киевского режима погиб мирный житель. Выражаю глубокие соболезнования семье погибшего», — отметил Ковальчук в мессенджере МАКС.

Он также добавил, что будет оказана необходимая поддержка и материальная помощь.

