Иран запустил ракеты по неустановленным целям

Вооруженные силы Ирана произвели пуски ракет с юга страны по определенным целям, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Fars.

По каким именно объектам был нанесен удар, пока неизвестно. При этом источники не исключают столкновений в акватории Персидского залива.

Ряд СМИ сообщали о взрывах в провинциях Бушер и Хормозган, однако, по данным самого агентства, эта информация не подтверждается.

Ранее вооруженные силы США атаковали военный объект в Иране.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.