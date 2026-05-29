Швейцария выразила готовность предоставить Женеву для переговоров по Украине

Спецоперация

Представитель Швейцарии в беседе с послом России в Берне Сергеем Гармониным заявила о готовности снова предоставить площадку в Женеве для возможных переговоров по урегулированию украинского конфликта, сообщает ТАСС со ссылкой на слова российского дипломата.

По словам Гармонина, швейцарская дипломатия подтвердила свою готовность.

«Было заявлено и о готовности швейцарской дипломатии вновь предоставить женевскую площадку для проведения потенциальных переговоров по урегулированию украинского кризиса», — отметил Гармонин.

Ранее секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу назвал предупреждение послам покинуть Киев абсолютно серьезным.

