Шойгу назвал предупреждение послам покинуть Киев абсолютно серьезным

Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу сообщил, что ранее Россия обозначала ответ на теракт в Старобельске и предупреждение иностранным послам покинуть Киев нужно воспринимать серьезно.

«Все наши действия видны и понятны, о каких-то мы предупреждаем заранее. Предупреждение послам покинуть Киев было сделано совершенно серьезно и осознанно. Это может быть сделано в любой момент и тогда, когда мы сочтем, что ответ должен быть той силы, о которой мы говорили», — подчеркнул в разговоре с прессой Шойгу на первом Международном форуме по безопасности.

Он констатировал, что те, кто думает, что у РФ «больше нет ресурсов продолжать военную операцию на Украине», глубоко в этом заблуждаются.

Шойгу также указал на то, что массированный удар возмездия, в том числе с применением ракет «Орешник», показал возможности РФ.

