Роспотребнадзор зарегистрировал реагенты для выявления вируса гриппа птиц

Ученые Роспотребнадзора зарегистрировали первый в РФ набор реагентов для обнаружения высокопатогенного вируса гриппа птиц A (H5N8), сообщает ТАСС .

Разработка принадлежит специалистам центра «Вектор». Набор предназначен для диагностики инфекции у людей и животных.

Он работает методом ПЦР с обратной транскрипцией в режиме реального времени. Все компоненты производятся в России — это дает независимость от зарубежных поставок и доступность для медучреждений.

Создание реагентов направлено на поддержание готовности к возможным вспышкам гриппа A (H5N8) в России

