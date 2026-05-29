Беспилотник попал в многоквартирный дом в Волгоградской области
В Волгоградской области силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают массированную атаку беспилотников. Один из дронов попал в дом, сообщает пресс-служба администрации региона со ссылкой на слова губернатора Андрея Бочарова.
БПЛА атакуют объекты гражданской и энергетической инфраструктуры. В Краснооктябрьском районе оказался атакован жилой многоквартирный дом № 32 на улице Вершинина.
«По предварительным данным, повреждено остекление балконов», — отметил губернатор в мессенджере МАКС.
В результате произошедшего пострадавших и возгораний не зафиксировано.
