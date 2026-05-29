Рособрнадзор утвердил требования к видеокамерам на ЕГЭ‑2026

Рособрнадзор определил единые требования к работе видеокамер во время проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2026 году, сообщает РИА Новости .

Согласно документу, видеофиксация обязательна в пяти помещениях: штабе пункта проведения экзамена (ППЭ), аудиториях, региональном центре обработки информации, а также в комнатах для работы предметных и апелляционных комиссий.

Регионы могут дополнительно установить камеры на входе, в коридорах, медкабинете и комнате для сопровождающих.

В каждой аудитории должно быть не менее двух камер. Одна допускается только при условии полного обзора помещения. Камеры должны фиксировать всех участников и организаторов, номера ППЭ и аудитории, а также номера рабочих мест.

Запись начинается в 8:00 по местному времени в день экзамена. Цель видеонаблюдения — обеспечить прозрачность процедуры, оперативно выявлять нарушения и повышать доверие к результатам. Записи также нужны для анализа спорных ситуаций.

