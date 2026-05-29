Пловец Павел Самусенко назвал главную проблему тренировок в Мурманске

Пловец-спинист Павел Самусенко сообщил, что в Мурманской области работает только один 50-метровый бассейн, из-за чего спортсменам негде тренироваться и проводить соревнования, пишет RT .

Спортсмен отметил, что состояние действующего бассейна оставляет желать лучшего, однако ключевая трудность связана не с комфортом, а с инфраструктурой.

«Наш бассейн совсем старенький, его планируют реставрировать, так что в плане комфорта станет получше. Но главная проблема не в этом. 50‑метровый бассейн у нас один, причем не только на город, но и на всю Мурманскую область. Если он по каким‑то причинам закрывается, становится просто негде проводить соревнования и негде тренироваться», — заявил Самусенко.

По словам пловца, отсутствие альтернативной площадки делает тренировочный процесс зависимым от работы единственного спортивного объекта и ограничивает возможности для проведения стартов в регионе.

