Павел Самусенко объяснил принципы своего стиля плавания

По словам спортсмена, в основе его стиля лежит чувство баланса и контроль положения тела в воде.

«Наверное, в большей степени баланс. Если будешь бессмысленно сильно давить на воду, никуда ты плыть не будешь. Есть достаточно много упражнений, которые для этого придуманы. Лично я постоянно использую упражнение, цель которого — уметь удерживать высокое положение на воде, не проваливаться. Плюс упражнения на правильную координацию рук и ног, чтобы они работали слитно», — заявил Самусенко.

Пловец отметил, что важную роль играет согласованная работа рук и ног. По его мнению, только при правильной координации и устойчивом положении на воде можно добиться высокой скорости и эффективности на дистанции.

