Заподозренный в растлении бариста из Москвы снимал фильм ужасов со школьницами

Московский бариста, заподозренный в растлении малолетних, оказался не просто работником кофейни. 29-летний мужчина еще в 2015 году основал собственную продакшн-компанию, ориентированную на продвижение начинающих артистов и съемку фильмов, сообщает Baza .

В числе заявленных направлений были актерская школа, организация кастингов и производство кино. Родители сами отправляли своих детей в группу к молодому человеку, после чего он отбирал понравившихся ему несовершеннолетних артисток.

Известно, что в 2016 году бариста приступил к съемкам фильма ужасов, однако из-за нехватки финансирования работа затянулась почти на 10 лет. Мужчина выступил в роли сценариста и режиссера. По данным источника, к участию в проекте привлекались школьницы. Кастинги и съемки проходили при активном участии родителей, которые приводили детей в студию мужчины добровольно, не подозревая о возможных рисках.

Когда кинокарьера не взлетела, мужчина устроился работать в кофейню, принадлежащую его матери. Сама женщина в разговоре с журналистами заявила, что их заведение действительно популярно среди молодежи, но ничего противозаконного там никогда не происходило. Все подозрения в адрес сына она назвала попыткой хайпа и желанием неких лиц сделать себе рекламу на его имени. Мать подозреваемого настаивает на невиновности сына.

Ранее кандидат юридических наук, юрист-международник Кирилл Косякин заметил мужчину в компании юных девушек в одном из вагонов метро. В этот момент мужчина целовал одну из девочек, которой на вид было менее 14 лет. Когда юрист спросил у пассажира, сколько тому лет, он ответил, что 17, и на следующей станции спешно покинул вагон. Позднее Косякин обратился с заявлением в полицию.

