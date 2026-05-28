«Мне 17»: владельца кофейни в Москве обвинили в том, что он целовал детей в метро

Взрослый мужчина обнимал и целовал в разные места девочку-подростка в вагоне столичного метро. В ответ на претензии очевидцев он заявил, что ему 17 лет. Однако пользователи Сети выяснили, что мужчина может быть владельцем московской кофейни.

По словам одного из пассажиров, мужчина беспрерывно «тискал» и обнимал девочку, которой на вид было 12-13 лет. Когда очевидец поинтересовался возрастом парочки, парень сказал, что ему 17, а девушке — 15. На следующей станции оба выскочили из вагона.

Пассажир не поверил, что мужчина сказал правду насчет своего возраста из-за наличия у него морщин, мешков под глазами и других характерных черт. Он успел запечатлеть парочку на камеру, а затем выложил ролик в соцсети.

Пользователи узнали в парне, который целовал девочку, владельца московского кафе.

«В моем ЖК есть кафе, и он его хозяин. Я каждый день вожу ребенка в школу мимо него, и хорошо запомнила внешность этого человека. Там всегда много подростков, а он один взрослый!» — сказала москвичка, которая увидела ролик.

Пользователи посоветовали написать на мужчину заявление.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.