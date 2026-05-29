«Это происходит постоянно: и войны, и землетрясения, и град, и молнии. Поэтому, как сказано в Евангелии, о том, когда будет конец света, никто не знает. Поэтому строить какие-то свои человеческие домыслы мы не можем. Это время Господь от нас сокрыл. Но готовиться к этому моменту нужно, быть всегда готовым, потому что это может произойти внезапно», — сказал Монаршек.

Он добавил, что тема эсхатологии человечество всегда волновала. Всегда, когда происходили какие-то бедствия, многие видели в этом признаки приближающегося конца света.

«Некоторые сектанты, еретики даже пытались устанавливать чуть ли не точные даты конца света, но ничего не происходило. Это обязательно будет, потому что таково учение Господа нашего Иисуса Христа, что это должно произойти. Но, когда именно это будет, сокрыто от нас. Мы должны всегда помнить, что это может произойти внезапно, в любой час и день», — отметил настоятель храма.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.