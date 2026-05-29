В Мурманске водитель «Мазды» сбил подростка на переходе

сегодня в 17:23

В Мурманске на проспекте Героев-Североморцев автомобиль сбил подростка

В Мурманске на проспекте Героев-Североморцев автомобиль сбил подростка, переходившего дорогу на разрешающий сигнал светофора. Ребенок получил травмы, госпитализация не потребовалась, сообщает Nord-News .

Авария произошла в районе дома № 23/2 по проспекту Героев-Североморцев. По данным областной Госавтоинспекции, за рулем автомобиля «Мазда-6» находился водитель 1969 года рождения, который ехал со стороны улицы Гагарина.

«Водитель 1969 года рождения, управляя автомобилем марки „Мазда-6“, осуществлял движение по проспекту Героев-Североморцев со стороны улицы Гагарина, не предоставил преимущество в движении пешеходу», — сообщили в областной Госавтоинспекции.

Подросток 2009 года рождения пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП он получил травмы. Медики оказали пострадавшему амбулаторную помощь в областной больнице.

Сотрудники ГАИ призвали водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дороге.

