Reuters: ВС США нанесли удары по военному объекту в Иране

Вооруженные силы США атаковали военный объект в Иране, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Отмечается, то удары были нанесены по «иранскому военному объекту, который якобы представлял угрозу силам США и коммерческому судоходству в Ормузском проливе».

Также, по словам источника, вооруженные силы США перехватили и сбили несколько иранских беспилотников.

Ранее СМИ сообщали, что предварительные соглашения, над которыми работают США и Иран, предусматривают продление режима прекращения огня на 60 дней и возобновление судоходства в Ормузском проливе в течение 30 дней.

