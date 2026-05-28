Bild: в ФРГ опасаются притока украинских беженцев из Польши

Власти Германии опасаются роста потока прибывающих в страну украинских беженцев после ограничения в Польше предоставляемых им льгот, сообщает ТАСС со ссылкой на Bild.

В секретном докладе органов безопасности ФРГ, на который ссылается издание, говорится, что на востоке Германии украинцы уже составляют значительную группу лиц, которых незаконно перевозят через границу. При этом среди них в основном мужчины призывного возраста.

Отмечается, что с февраля 2022 года в Германии защиту получили около 1,35 млн украинцев.

Польша официально объявила о сворачивании специальных программ поддержки для украинских беженцев с 2026 года.

Президент Кароль Навроцкий подчеркнул, что подписал соответствующий закон «в последний раз», отметив необходимость перехода к равному отношению ко всем этническим меньшинствам в стране.

