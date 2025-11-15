Польша прекращает специальную программу помощи украинским беженцам

сегодня в 03:04

Навроцкий: подписал закон о поддержке украинцев в последний раз

Польша официально объявила о сворачивании специальных программ поддержки для украинских беженцев с 2026 года, сообщает РБК .

Президент Кароль Навроцкий подчеркнул, что подписал соответствующий закон «в последний раз», отметив необходимость перехода к равному отношению ко всем этническим меньшинствам в стране

С 1 ноября 2025 года уже введены ограничения на бесплатное проживание в центрах коллективного размещения — теперь эта льгота сохранена лишь для наиболее уязвимых категорий.

Как ранее заявляли в президентском бюро международной политики, Варшава намерена сосредоточиться на интеграции уже находящихся в стране украинцев вместо приема новых беженцев.

Ранее сообщалось о конфликте Украины и Германии из--за мигрантов.

