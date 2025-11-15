Конфликт возник между Киевом и Берлином из-за мигрантов
Британская The Telegraph сообщает о нарастающем напряжении между канцлером Германии Фридрихом Мерцем и Владимиром Зеленским из-за массового притока в ФРГ молодых украинцев мужского пола, сообщает РИА Новости.
Во время телефонного разговора Мерц прямо призвал президента Украины «снабдить местом службы» военнообязанных граждан, активно покидающих страну.
Параллельно правительство Германии утвердило сокращение социальных выплат для украинцев, прибывших после 1 апреля 2025 года — вместо пособия по безработице (Bürgergeld) в 563 евро они будут получать стандартное пособие для беженцев в 441 евро.
По официальным данным, за последние месяцы в Германию прибыли более 83 тысяч украинцев, создав дополнительную нагрузку на миграционную систему.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.