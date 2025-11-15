Конфликт возник между Киевом и Берлином из-за мигрантов

Британская The Telegraph сообщает о нарастающем напряжении между канцлером Германии Фридрихом Мерцем и Владимиром Зеленским из-за массового притока в ФРГ молодых украинцев мужского пола, сообщает РИА Новости .

Во время телефонного разговора Мерц прямо призвал президента Украины «снабдить местом службы» военнообязанных граждан, активно покидающих страну.

Параллельно правительство Германии утвердило сокращение социальных выплат для украинцев, прибывших после 1 апреля 2025 года — вместо пособия по безработице (Bürgergeld) в 563 евро они будут получать стандартное пособие для беженцев в 441 евро.

По официальным данным, за последние месяцы в Германию прибыли более 83 тысяч украинцев, создав дополнительную нагрузку на миграционную систему.

