Онищенко призвал граждан РФ воздержаться от поездок в Африку
Академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко заявил, что россиянам следует избегать поездок в страны Африки из-за эпидемиологической ситуации, сообщает ТАСС.
По его словам, строчка про доктора Айболита «Не ходите, дети, в Африку гулять» остается до сих пор актуальной.
«… даже если кто-то туда соберется ехать, то я думаю, что даже местные власти будут этому препятствовать», — отметил он.
По словам Онищенко, в Африку летают миллионеры на охоту, а остальным россиянам там делать нечего.
Ранее двое туристов были жестоко зарезаны в Южной Африке. Затем убийца сбросил их трупы в реку с крокодилами.
