К 2031 году устойчивая связь должна появиться на всех федеральных трассах России

Все федеральные трассы в России к 2031 году должны быть обеспечены устойчивой мобильной связью, сообщает ТАСС .

Об этом говорится в правительственном документе.

Отмечается, что эту задачу должны решить Минцифры России с участием операторов связи.

В документе указано, что это необходимо для повышения безопасности дорожного движения и комфорта пользования такими дорогами».

