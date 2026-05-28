К 2031 году устойчивая связь должна появиться на всех федеральных трассах России
Все федеральные трассы в России к 2031 году должны быть обеспечены устойчивой мобильной связью, сообщает ТАСС.
Об этом говорится в правительственном документе.
Отмечается, что эту задачу должны решить Минцифры России с участием операторов связи.
В документе указано, что это необходимо для повышения безопасности дорожного движения и комфорта пользования такими дорогами».
Ранее сообщалось, что сотрудники Центробанка России ведут обсуждения с Минцифры РФ о добавлении всех российских банков в белые списки.
Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.