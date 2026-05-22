Неравенства не будет: Минцифры могут обязать добавить все банки в белые списки

Набиуллина: ЦБ и Минцифры обсуждают добавление всех банков РФ в белые списки

Сотрудники Центробанка России ведут обсуждения с Минцифры РФ о добавлении всех российских банков в белые списки. Такая ситуация была бы идеальной, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на VIII съезде Ассоциации банков России, сообщает РИА Новости .

«Идеальная и правильна ситуация, когда все кредитные организации, которые получили лицензию, включены в эти «белые списки»», — добавила Набиуллина.

Она отметила, что необходимо продолжить вести диалог с сотрудниками Минцифры. Ведомства постоянно взаимодействуют друг с другом.

Ранее Ассоциация банков России (АБР) отправила председателю правительства России Михаилу Мишустину обращение с инициативой включить в белые списки все банки, имеющие лицензию ЦБ РФ. Ограничение доступа к сервисам ряда банков нарушает принцип равной конкуренции и мешает гражданам совершать платежи и переводы.

