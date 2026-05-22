Мюзикл «Все будет Челентано!» станет громкой премьерой осени

В театре МДМ прошла презентация мюзикла «Все будет Челентано!», который подготовила компания «Бродвей Москва» совместно с Ticketland и Яндекс Афишей. Зрителей ждет авантюрная комедия, построенная на всемирно известных суперхитах итальянской и французской эстрады, сообщают организаторы.

Премьерный показ спектакля состоится 6 ноября 2026 года на большой сцене Театра МДМ. В этой постановке переплелись дух фестиваля в Сан-Ремо, жаркая атмосфера сочинского курорта 1980-х и стиль лучших кинокомедий Леонида Гайдая, Георгия Данелии и Эльдара Рязанова. Сюжет разворачивается вокруг безнадежно влюбленного Димы Истомина, который, желая поразить девушку, обещает привезти на День города самого Адриано Челентано. Этот шаг запускает цепь невероятных событий — с виртуозной подделкой, романтическими приключениями, отчаянным риском и финалом, который никто не сможет предугадать.

Музыкальную основу постановки составляют 20 мировых диско-хитов: L’Italiano, Soli, Salut, Susanna, Ciao Bambino Sorry, а также другие композиции из репертуара Адриано Челентано, Тото Кутуньо, Джо Дассена и Мирей Матье. Эти песни, когда-то буквально сотрясавшие советские танцполы 80-х, в спектакле зазвучали по-новому. Во многом это заслуга современных аранжировок, созданных Евгением Заготом: узнаваемые суперхиты обрели насыщенное оркестровое звучание, но не потеряли своего драйва. Русскоязычные тексты написал поэт и драматург Сергей Плотов — автор более 30 мюзиклов, в том числе популярного пародийного хит-мюзикла «Мамма Мимо!».

Автором идеи и творческой концепции спектакля стал Дмитрий Богачев — основатель компании «Бродвей Москва», создатель бродвейского мюзикла Anastasia, продюсер российских версий таких известных постановок, как «Призрак Оперы», Mamma Mia! , «Чикаго», «Шахматы», а также оригинального мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой», который уже назвали театральным феноменом.

«В мюзикле „Все будет Челентано!“ — ни одной проходной песни. Только суперхиты, которые постоянно звучат на радио и в плейлистах. Мы получили эксклюзивные права для создания их русскоязычных версий и использования в нашей постановке. Они всегда создают ощущение праздника. Таким праздником станет наш спектакль, в финале которого весь зал будет танцевать, как это было на каждом показе „Mamma Mia!“» — рассказал Дмитрий Богачев.

Как отметила режиссер-постановщик Нина Чусова, создавшая десятки успешных спектаклей по всей России, для нее мюзикл значит многое.

«Для меня „Все будет Челентано!“ — очень личная история, потому что эта музыка звучала в моем детстве. Я была влюблена в Тото Кутуньо, и сейчас словно снова оказалась внутри этого мира — солнечного, легкого, полного любви и приключений. Это будет настоящая комедия-путешествие: вместе со зрителями мы будем перемещаться по курортному Сочи 80-х, где почти каждая сцена — новая яркая локация. И, конечно, эта музыка — вне возраста. Все песни в нашем спектакле обладают какой-то удивительной магией — от них сразу становишься счастливее», — сказала Нина Чусова.

На презентации для журналистов и гостей представили эскизы оформления сцены и костюмов. Они отражают ностальгический, но при этом современный визуальный стиль будущего спектакля — от курортных улочек Сочи до яркого сияния дискотек 80-х. Также впервые на русском языке под аккомпанемент Евгения Загота прозвучали несколько песен: в образе Тото Кутуньо со сцены исполнили Salut (Юлия Довганишина и Александр Коркунов), Amore No (Сергей Тэсслер), Ciao Bambino Sorry (Юлия Ива), Se una donna se ne va (Александр Суханов). А кульминацией презентации стал главный итальянский хит — L’Italiano.