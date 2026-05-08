АБР предложила включить в белый список все банки России

Ассоциация банков России (АБР) направила председателю правительства РФ Михаилу Мишустину обращение с инициативой включить в белые списки все кредитные организации, имеющие лицензию Банка России. Ограничение доступа к сервисам части банков нарушает принцип равной конкуренции и мешает гражданам своевременно совершать платежи и переводы, сообщается на сайте АБР.

Обращение подписано председателем совета ассоциации Анатолием Аксаковым. По мнению АБР, в белый список должны войти не только сами банки, но и их дистанционные каналы обслуживания: интернет-банк, мобильные приложения, платежные сервисы и иные технологически связанные ресурсы, необходимые для предоставления базовых финансовых услуг. Ассоциация предлагает проработать с уполномоченными органами механизм включения кредитных организаций в соответствующий перечень.

В обращении отмечается, что из-за отсутствия некоторых банков в белых списках граждане не могут погашать кредиты, оплачивать обязательные платежи и пользоваться социально значимыми финансовыми услугами. Это также подрывает добросовестную конкуренцию на рынке.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявляла, что все имеющие лицензию банки должны попасть в список сайтов, доступных в России во время ограничений интернета.

«Нахождение в этом белом списке означает серьезное конкурентное преимущество для тех банков, которые в него попали. Это нарушает правила добросовестной, равной конкуренции», — сказала Набиуллина.

