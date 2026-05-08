Алана Мамаева призвала команду Лерчек показать документы о болезни

Ранее Лерчек, которая борется с 4-й стадией рака, презентовала новый бренд косметики Eyya Skin. На промо-видео 33-летняя блогерша поделилась личными переживаниями и показала себя после вынужденной смены имиджа. Люди сразу разделились на два лагеря: одни поддержали Чекалину в ее начинании и заявили, что обязательно приобретут продукцию, другие же обвинили тяжелобольную Валерию в хайпе на собственном горе.

«Я долгое время топила за Леру и говорила всем людям, кто не верит в ее болезнь, побойтесь бога. Но я считаю, что Лерчек и ее команде, которая сейчас с ней и ее поддерживает, чтобы таких слухов не было, наверное, стоит показать документы, где будет обозначено, что у человека действительно четвертая стадия рака, что она проходит лечение — тогда все вопросы отпадут», — сказала Мамаева на девичнике в Bohemic Beauty.

Кроме того, экс-супруга футболиста Павла Мамаева считает правильным, что люди поддерживают Валерию, в том числе ее новый косметический бренд.

