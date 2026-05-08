Россияне этим летом будут работать на два дня дольше, чем прошлым

Как рассказала эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская, этим летом россияне будут работать 65 дней, что на два дня больше, чем в июне–августе 2025 года, сообщает РИА Новости .

«Лето 2026 года действительно окажется более „рабочим“ по сравнению с прошлым годом: в календаре насчитывается 65 рабочих дней», — отметила собеседница.

Она уточнила, что госпраздники в 2026 году не дают дополнительных переносов выходных дней на лето, поэтому рабочих дней будет больше.

В мае и июне россиян ждут длинные выходные, связанные с празднованием Дня Победы и Дня России. Россияне отдохнут с 9 по 11 мая и с 12 по 14 июня.

