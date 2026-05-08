Эстонцы выстроились в очередь на въезд в Ивангород ради концерта ко Дню Победы

Жители Эстонии выстроились в очередь на въезд в российский Ивангород, где пройдет концерт ко Дню Победы. Со стороны России перед пунктом пропуска «Ивангород» очередей нет, однако есть скопление людей с эстонской стороны, что связано с режимом работы местных служб, сообщает РИА Новости .

Таможенный пост многостороннего автомобильного пункта пропуска «Ивангород» работает штатно. Российские таможенники проверяют людей быстро, очередь из нескольких десятков человек двигается без задержек. Желающие пересечь границу продолжают прибывать.

Пункт пропуска находится на границе Ленинградской области с эстонским городом Нарва. В Эстонии День Победы официально не празднуют, поэтому многие жители страны отправляются в Россию. В гостиницах Ивангорода уже нет мест — на 9 и 10 мая зафиксировано полное заселение.

9 Мая у стен Ивангородской крепости пройдет концерт «Берега Победы». Его будет видно и слышно на двух берегах реки Нарвы — с российской и эстонской стороны.

