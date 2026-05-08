Группа «Ассорти» выпустила клип к 9 Мая с суворовцами

Фото - © Кадр из клипа группы «Ассорти» на песню «Не забывай наш май»

Группа «Ассорти» представила клип на песню «Не забывай наш май», записанный вместе с хором и оркестром Московского суворовского военного училища. Видео опубликовано на всех платформах, сообщает Ридус .

Ко Дню Победы коллектив выпустил клип на песню «Не забывай наш май». В записи участвовали хор и оркестр Московского суворовского военного училища. Съемки прошли в студийном павильоне в Подмосковье.

«Есть вещи, о которых нельзя молчать и которые нельзя было не сделать. Это о нашей новой работе! Спасибо защитникам за Победу, спасибо за жизнь! Благодарим пиар-агентство „Ирис“, отдельно Олега Ногинского, главное командование Сухопутных войск Министерства обороны России и автора песни Владислава Селищева», — сообщили участницы группы после записи клипа.

Руководитель агентства «Ирис» Олег Ногинский отметил, что его продакшен подготовил релиз к 9 Мая.

«Благодаря слаженным действиям военных, профессионализму съемочной группы под руководством Юры Волева и мастерству вокалисток „Ассорти“ мы смогли уложиться в один съемочный день», — рассказал он.

«Хочется отметить высокий уровень суворовцев — по сути, еще мальчишек. Это слаженный и профессиональный коллектив хора», — пояснил Ногинский.

Группа «Ассорти» создана в 2004 году участницами проекта «Народный артист». Сейчас в составе трио — выпускницы Российской академии музыки имени Гнесиных Полина Герц, Виктория Рада и Елена Форте. Коллектив выступает в Донбассе и на прифронтовых территориях.

