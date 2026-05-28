А так можно было? Коня перевезли в легковушке в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону коня посадили в легковую машину. Его голова виднелась из окна, сообщила местная жительница Анастасия.

По ее словам, коня везли по городу во вторник вечером.

«Кого только не встретишь на дорогах города Ростов-на-Дону», — отметила девушка в Instagram*.

На опубликованном видео видно, что лошадь находилась в салоне старой машины. Голова животного при этом торчала из окна. Юный пассажир придерживал коня за уздечку.

* принадлежит компании Meta. Организация признана экстремистской и запрещена в РФ.

