А так можно было? Коня перевезли в легковушке в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону коня посадили в легковую машину. Его голова виднелась из окна, сообщила местная жительница Анастасия.
По ее словам, коня везли по городу во вторник вечером.
«Кого только не встретишь на дорогах города Ростов-на-Дону», — отметила девушка в Instagram*.
На опубликованном видео видно, что лошадь находилась в салоне старой машины. Голова животного при этом торчала из окна. Юный пассажир придерживал коня за уздечку.
* принадлежит компании Meta. Организация признана экстремистской и запрещена в РФ.
