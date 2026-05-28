Певец Марат Яруллин прокомментировал слухи об отношениях Ильмирой Нагимовой

Ранее татарская исполнительница Ильмира Нагимова дала откровенное интервью, в котором рассказала о серьезных отношениях с заслуженным артистом Башкортостана Маратом Яруллиным. По ее словам, артист не хотел семью и параллельно с ней встречался с 30 девушками.

«Забавно наблюдать со стороны, как люди могут быть управляемы, слушая лишь одну сторону, не зная всю ситуацию, и, к сожалению, поверив „написанному на заборе“, делать выводы о человеке. Но это ваше право, и оправдываться я не собираюсь», — сказал Яруллин.

Артист добавил, что не намерен опускаться до уровня «ниже плинтуса» и выносить на публику личную жизнь. Говорить плохо о Нагимовой, с которой состоял в отношения почти 4 года, Яруллин также не собирается.

