В Краснодаре дороги и машины ушли под воду из-за сильного ливня. Многие улицы перекрыты из-за подтоплений, сообщает «Осторожно, новости» .

28 мая на столицу Кубани обрушилась непогода. Дождь шел весь день, что привело к подтоплениям. По словам местных жителей, ливневки не справляются с таким объемом воды.

На дорогах бушуют потоки, машины с трудом преодолевают такие препятствия. Некоторые маршруты перекрывают, а в нескольких местах перестали работать светофоры. Так, например, движение приоставлено на улице Мусоргского, на участке улицы Одесской и других отрезкках.

В городе сейчас 10-балльные пробки. Как пишут СМИ, в 2026 году власти потратили на ливневки в Краснодаре 255 млн рублей.

