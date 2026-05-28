Опасайтесь болот: червь поселился в глазу россиянки после укуса комара

Жительница Орловской области мучилась от покраснения и жжения в области глаза. Также она чувствовала внутри инородное тело, но думала, что это ощущение возникло на фоне воспаления. Когда девушка обратилась к офтальмологу, тот нашел у нее под веком червя, сообщает SHOT .

У девушки диагностировали глазную форму дирофиляриоза (паразитарное заболевание — ред.). Червя пришлось экстренно доставать.

Человек может заразиться после укуса инфицированного комара. Обычно черви селятся в глазу, а иногда в легких. Если паразита вовремя не удалить, то у пациента могут начаться осложнения.

Эксперты предупреждают, что наибольшей опасности подвергаются рыбаки, охотники и люди, которые часто бывают рядом с болотами, озерами и прудами. Пациентка с червем в глазу как раз жила в болотистой местности.

Комары начали все чаще переносить паразитов из-за потепления. Несколько случаев дирофиляриоза уже выявили в Московской, Нижегородской, Ярославской и других областях. Например, в Чебоксарах у мужчины под веком жил 20-сантиметровый червь, а в Дагестане паразит мигрировал по телу девушки.

