Необычное открытие: найдена галактика, где черная дыра возникла раньше звезд

Где-то в космосе есть сотни очень старых и странных объектов, которые ученые назвали «маленькими красными точками». Достоверно узнать их природу не получалось. Авторы новой работы, которая опубликована в Nature, предположили, что один из таких объектов — это сверхмассивная черная дыра, вокруг которой слишком мало звезд.

До XXI века считалось, что черные дыры (ЧД) образуются при взрывах первых массивных звезд. Затем ЧД сливаются друг с другом, поглощают окружающий их газ и становятся сверхмассивными. В 2010-х годах эта теория подверглась сомнению, ведь многие галактики имели крайне массивные черные дыры всего через миллиард лет после Большого взрыва, тогда как в самые первые сотни миллионов лет Вселенной звезды даже еще не успели зажечься.

Ученые выдвинули новое предположение насчет образования сверхмассивных черных дыр. По их мнению, ЧД могут появляться не из первых звезд, а в силу каких-то иных процессов (например, «прямой коллапс» первичного газа в черные дыры без образования звезд).

Они привели в пример сверхмассивную черную дыру Abell 2744−QSO1 — это объект, вокруг которого есть целая галактика с крайне малой звездной массой. Ученые наблюдают объект таким, каким он был, когда возраст Вселенной составлял всего около 700 миллионов лет после Большого взрыва. Нельзя представить, как за такое время ЧД могла бы поглотить больше звезд и газа по массе, чем есть в окружающей ее галактике.

На основании этого открытия ученые предположили, что сверхмассивные черные дыры могут образовываться раньше звезд.

