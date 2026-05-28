Адское пекло: 16 девочек заживо сгорели ночью в школьном общежитии

Пожар вспыхнул в общежитии для девочек в школе в городе Гилгил в Кении и унес жизни 16 учениц, сообщает CNN .

Возгорание началось сразу после полуночи и бушевало более двух часов. 79 учениц получили ранения, 71 из них уже выписаны из больницы.

Пожары в кенийских школах — явление не редкое: в 2024 году их было зарегистрировано более сотни.

Исследователи отмечают, что многие из этих возгораний вызываются учениками в знак протеста против жесткой дисциплины и плохих условий.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.