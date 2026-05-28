Фехтовальщики Подмосковья выиграли 11 медалей на первенстве России

Спортсмены Московской области завоевали 11 медалей на первенстве России по фехтованию, которое прошло с 18 по 25 мая в Туле. В активе сборной региона четыре золота, три серебра и четыре бронзы, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Золотые медали в командных соревнованиях среди юниорок на шпагах выиграли Анастасия Забелина, Лилана Черчесова, Юлия Полозова и Ирина Селина. В командном турнире рапиристок первыми стали Ирина Зорина, София Дзобаева, Стефания Часовникова и Маргарита Дзобаева.

В личных дисциплинах золото завоевали Ирина Зорина в рапире и Виктория Раменскова в турнире шпажисток.

Серебряные награды в командном первенстве среди юниоров получили шпажисты Михаил Казмин, Богдан Новак, Илья Лобыкин и Константин Бартенев. В личном зачете вторыми стали София Дзобаева и Михаил Казмин.

Бронзовыми призерами стали Милана Левчук, Анастасия Голубева, Мариам Курасбедиани и Милана Аллахвердиева в командном турнире рапиристок, а также Стефания Часовникова в личном зачете. Анастасия Забелина заняла третье место среди юниорок в шпаге, Милена Сергеева — среди саблисток.

Соревнования прошли в спортивном комплексе «Новое поколение» и стали этапом отбора в юниорскую сборную России для участия в международных турнирах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.