В Мытищах Подмосковья организуют летний отдых для 25,5 тыс детей

Летнюю оздоровительную кампанию для 25,5 тыс. детей обсудили 27 мая на оперативном совещании главы городского округа Мытищи Юлии Купецкой. В округе откроются школьные и загородные лагеря, профильные смены и трудовые бригады для подростков, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В этом году на базе 19 школ будут работать 22 лагеря с дневным пребыванием. Первая смена пройдет с 1 по 30 июня, вторая — с 3 по 31 июля. Лагеря будут открыты с 8:30 до 18:00, для детей организуют трехразовое питание, программы дополнительного образования, проектные мастерские и кружки по интересам.

В школах № 3, 4, 6, 29, 34 и 36 состоятся «Умные каникулы-2026». Новый формат профильных смен охватит 6 тыс. школьников. Особое внимание уделят детям, находящимся в трудной жизненной ситуации: для них отдых организуют в лагерях Московской области. Дети из семей участников СВО смогут отдохнуть в Подмосковье и Краснодарском крае. По вопросам получения путевок можно обратиться по телефону +7 (495) 583-73-73.

Кроме того, в ДЮЦ «Галактика» запланированы семь экспедиций для 150 детей. В округе будут работать три загородных лагеря — «Новая волна», «Звучи» и «Бест френдс». Для подростков создадут трудовые бригады, в которых примут участие 871 человек.

Родителям, приобретающим путевки самостоятельно, рекомендуют проверять лагерь в реестре на сайте «Детский отдых в Подмосковье». Дополнительная информация размещена на региональном портале. Телефоны горячей линии: +7 (498) 602-75-27 и +7 (498) 602-21-45.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил проработать вопрос доступности детского отдыха для членов семей участников специальной военной операции на Украине.

«Семья должна понимать, куда она отправит ребенка, с кем она отправит ребенка и за сколько. Если это сколько не по карману, то здесь должны включиться мы и предусмотреть соответствующие льготы и компенсацию. <...> Мы не имеем права разочаровать семьи, чьи отцы сегодня исполняют государственный, служебный, опасный для жизни, связанный с риском, долг», — сказал Воробьев.