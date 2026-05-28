В Павлово-Посадском округе создадут питомник растений на 54 га

Земельный участок площадью 54,6 га предоставили крестьянско-фермерскому хозяйству в Павлово-Посадском округе для развития сельского хозяйства. На территории планируют создать питомник плодово-ягодных и хвойных культур, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Участок передан фермерскому хозяйству для целевого использования под растениеводство. Здесь планируют выращивать саженцы плодово-ягодных и хвойных растений. В первую очередь речь идет о садовых и декоративных видах яблонь, а также туе, елях и соснах.

В 2026 году хозяйству предстоит провести масштабную расчистку территории от кустарника и молодой поросли сосны и березы. К основным посадочным работам фермеры намерены приступить в следующем году.

В министерстве сельского хозяйства Московской области отметили, что земля остается ключевым ресурсом для аграриев. Вовлечение залежных участков в оборот позволяет расширять посевные площади, развивать животноводство и повышать экономические показатели хозяйств. В регионе действует мера господдержки, которая компенсирует до 50% затрат на реализацию агропроектов с учетом предельной стоимости работ на гектар. Подробная информация размещена на интерактивном портале «Мой АПК».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.