В Подмосковье число ДТП с такси снизилось на 18% в 2026 году

В Московской области с начала 2026 года по вине водителей такси произошло 36 ДТП, что на 18% меньше, чем годом ранее. В авариях пострадали 42 человека — на 22% меньше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Основными причинами аварий стали превышение скорости и нарушения правил перестроения. В регионе действует комплекс мер по повышению безопасности таксомоторных перевозок, включая обязательную аттестацию водителей и оформление полиса ОСГОП, который обеспечивает финансовую защиту пассажиров при ДТП.

«В Подмосковье реализуется комплекс мер для обеспечения комфорта и безопасности пассажиров такси. Среди основных — прохождение обязательной аттестации для всех водителей и оформление полиса ОСГОП. Эти меры дают результаты: сокращается число ДТП и повышается культура вождения», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

За работой перевозчиков ведется ежедневный контроль. Сотрудники управления регионального административно-транспортного контроля совместно с правоохранительными органами проводят рейды, проверяют соответствие автомобилей региональной атрибутике, техническое состояние машин, прохождение водителями медосмотра и соблюдение режима труда и отдыха. За нарушения предусмотрены штрафы.

Водителям напоминают о необходимости строго соблюдать ПДД, использовать ремни безопасности и обеспечивать перевозку детей только в автокреслах. В Подмосковье зарегистрировано более 119 тыс. автомобилей такси и свыше 31,5 тыс. перевозчиков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.