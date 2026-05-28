сегодня в 16:15

Более 1000 камер в Подмосковье выявляют грузовики во дворах

Свыше 1 тыс. камер системы «Безопасный регион» в Подмосковье с ноября 2025 года с помощью искусственного интеллекта фиксируют парковку большегрузов во дворах и на внутриквартальных территориях. Комплекс выявляет машины, стоящие более 60 минут, и передает данные для оформления штрафов, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Искусственный интеллект каждый час проводит фотофиксацию и анализирует изображения. Если система обнаруживает большегруз, припаркованный дольше разрешенного времени, она распознает государственный номер и направляет информацию в СААП.

Далее система автоматически формирует запрос для установления владельца транспортного средства и передает материалы ответственному сотруднику на проверку. В случае подтверждения факта нарушения выносится постановление об административном правонарушении.

С ноября 2025 года в регионе выявили 171 нарушение. Уже вынесено 44 постановления, общая сумма штрафов составила 144 тыс. рублей.

Ознакомиться с ИИ-практиками Московской области и подать заявку на их пилотирование можно на портале «Цифровой регион». Внедрение и развитие технологий искусственного интеллекта соответствует задачам национального проекта «Экономика данных».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что внедрение искусственного интеллекта в работу госуправления важно и помогает экономить ресурсы, время.

«Любая трансформация — это как правило сопротивление. <…> Считаю эту работу по внедрению искусственного интеллекта в госуправление важной. Она позволяет экономить ресурсы, время. Ее нужно продолжать и по другим направлениям», — сказал Воробьев.