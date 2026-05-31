Невнимательный таксист протаранил Lada и устроил тройное ДТП в Москве

Таксист на Haval устроил тройное ДТП в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал « ДТП и ЧП Москва и МО ».

Пострадали три автомобиля. Таксист на Haval врезался в Lada. Та, в свою очередь, въехала в Hyundai.

На опубликованной записи с видеорегистратора водитель Lada начал притормаживать. Таксист перестроился в его ряд и, видя, что мужчина тормозит, продолжил ехать. Затем протаранил Lada сзади.

В результате у Haval поврежден капот и передняя часть. У Lada слегка смяты задняя часть и капот. У Hyundai пострадал лишь задний бампер.

