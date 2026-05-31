Трамп рассказал, что прошел тест на когнитивные способности на высокую оценку

Президент США Дональд Трамп заявил об успешном завершении медицинского обследования, в ходе которого продемонстрировал максимальный результат при проверке когнитивных способностей. Процедура была организована в военно-медицинском центре имени Уолтера Рида. Полученные итоги тестирования оказались чрезвычайно хорошими, написал американский лидер на своей странице в социальной сети Truth Social .

По словам Трампа, при сдаче утвержденного когнитивного теста высокой сложности ему удалось набрать 30 баллов из 30 возможных. Это официально трактуется как показатель выдающегося интеллекта.

Трамп подчеркнул, что ни один из прежних президентов США никогда не подвергался подобным специализированным проверкам.

Данное исследование стало для действующего руководителя страны уже четвертым по счету за все время. Каждый тест было сдан с аналогичным превосходным результатом.

В общей сложности за четыре тестирования американскому лидеру удалось дать 120 правильных ответов на 120 заданных вопросов. Это, по его заверению, является крайне редким достижением на политической арене.

Трамп заявил, что абсолютно все граждане, которые баллотируются на должности президента и вице-президента страны, должны быть обязаны проходить аналогичные когнитивные тесты повышенного уровня сложности.

