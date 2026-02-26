Элита педофилов-каннибалов или обычная технология управления: что на самом деле происходило на острове Эпштейна

После публикации так называемых «файлов Эпштейна» в конце января с новой силой разгорелся скандал мирового масштаба о вовлечении богатых и влиятельных людей в преступную деятельность американского финансиста. Общественность принялась усиленно искать в 3 миллионах обнародованных документов доказательства жутких и противоестественных бесчинств, творимых западной элитой. Правда, мнения о реальности таких подозрений несколько разошлись.

Что говорят о «файлах Эпштейна» в Америке

После публикации документов в США началась конспирологическая истерия: многие популярные блогеры начали указывать на различные подозрительные детали в переписке Эпштейна — например, на «кодовые слова», которыми якобы обозначались преступления финансиста и его клиентов. В частности, за предложением поесть пиццу и выпить виноградную газировку, которое периодически встречается в обнародованных файлах, якобы скрываются педофильские практики. Об этом, например, в интервью самому популярному американскому журналисту Такеру Карлсону рассказал один из блогеров-расследователей Иэн Кэрролл.

Однако не все обозреватели в США воспринимают этот всплеск конспирологии с энтузиазмом. Одним из главных критиков подобных теорий стал самый влиятельный блогер в среде консервативной молодежи Ник Фуэнтес. По его мнению, никаких реальных доказательств того, что «мировые элиты — это оккультные сатанисты-педофилы, контролирующие весь мир путем шантажа», в опубликованных документах нет.

«Что на самом деле тревожно, так это то, как невероятно громкое и глупое движение конспирологов объявило о своей победе, наскоро прошерстив 3 миллиона документов в поисках всего, что может вызвать вопросы, и путем приукрашиваний и додумываний выдав это за доказанные факты», — написал Фуэнтес в своем телеграм-канале.

По мнению аналитика, на самом деле «файлы Эпштейна» раскрыли только то, что верхний эшелон правительства и бизнеса в США «очень еврейский».

Что говорят о «сатанинских западных элитах» в России

Пожалуй, самым активным комментатором событий, связанных с «файлами Эпштейна», в России стал философ Александр Дугин. Примечательно, что он пишет об этом не только на русскоязычную аудиторию в своем телеграм-канале, но и на англоязычную — в соцсети X (заблокирована в России).

По мнению Дугина, в файлах Эпштейна ярко представлены «основные маркеры сообщества сверхбогатых: педофилия, садизм, изнасилования, пытки, шпионаж, управление наукой, медиа, политикой (со всех сторон), финансовые спекуляции, крипта, расизм, охота на людей, каннибализм, сатанизм и культ Ваала (также известного как Золотой Телец)».

«Так живут и видят мир сверхбогатые (Ротшильды и иже с ними). Это и есть ядро идеологии, ее бенефициар. А прикрывается это болтовней про правила, свободы, права человека, прогресс и демократию. Это лжесознание для масс. Идеология, предназначенная для того, чтобы рабы не догадывались, кто они на самом деле, наивно полагая, что их пригласили за стол, тогда как они лишь позиция в меню каннибалов», — полагает российский философ.

Дугин считает файлы Эпштейна «приговором западной цивилизации как таковой». При этом он полагает, что «сегменты этой сети должны быть и, безусловно, есть и в России».

«Так, шокирующее признание о любви к пыткам, упомянутое в переписке Эпштейна, принадлежит султану Ахмед бин Сулайему из ОАЭ, имя которого обнародовано. В его же сообщениях фигурируют и русские модели на яхте (он называет их „русским мясом“). Их судьба может быть страшной, и если это гражданки России (пусть и с совсем пониженной социальной ответственностью), то нас не может не волновать их жизнь — представители „высококультурной“ западной элиты, на которую наше общество несколько последних десятилетий ориентировалось как на образец, могли их просто съесть или принести в жертву Ваалу. И, конечно, мы обязаны отследить все цепочки поставок девушек из России на остров Эпштейна и идентифицировать ответственных за это с российской стороны», — призвал философ.

Дугин также предложил разработать «список Эпштейна» (по аналогии с американским «списком Магницкого»), «запретив раз и навсегда — пожизненно — посещение территории России лицам, участвовавшим в преступной педофильской сатанинской сети — включая их компании, организации и фонды».

Остров Эпштейна как элемент системы управления

Более прагматичный взгляд на «файлы Эпштейна» высказал бывший губернатор Псковской области и бывший помощник руководителя Администрации президента РФ Евгений Михайлов. По его мнению, все бесчинства, происходившие на острове финансиста, являются всего лишь технологией управления, призванной обеспечить лояльность исполнителей.

«Если человеку что-то доверяют, то его как минимум „вяжут“ сексом с малолетками. Согласитесь, миллиардер или крутой политик может переспать с малолеткой и без помощи Эпштейна. Зачем же он едет на остров, где стоят камеры десяти спецслужб мира, и спит там с малолеткой, с которой с таким же успехом может переспать у себя дома? Потому что его заставляют — чтобы повязать его, чтобы в случае чего был рычаг воздействия на него, чтобы он сохранял лояльность и беспрекословно выполнял приказы», — полагает Михайлов.

Бывший российский политик подчеркнул, что это еще «щадящий уровень».

«Есть еще тайные общества, ритуалы, и что там творится, можно только догадываться. Пока точных данных нет. Но, скорее всего, это все есть, на более глубоком уровне и с той же самой целью — обеспечить функционирование современных государств, обществ, организаций, чтобы исполнители выполняли приказы», — предположил аналитик.

Как и Фуэнтес, Михайлов обратил внимание, что доказательств совершения убийств или каннибализма в опубликованных документах нет. Но, по его мнению, все это вполне может быть реальностью.

«Если человек, допустим, убил и съел ребенка, у него психика меняется и он приводится в ту кондицию, которая нужна. Причем даже не каким-то конкретным людям — сами социальные структуры требуют для своего функционирования таких исполнителей», — сказал бывший губернатор Псковской области.

При этом, по его мнению, далеко не все, кто приезжал на остров Эпштейна, участвовали в каких-то страшных ритуалах. «Многие даже сексом не занимались, а просто приезжали потусоваться. Подход был индивидуальный», — полагает эксперт.