Центробанк на новом заседании снизил ключевую ставку до 14,5% годовых

Центральный Банк обнародовал свое решение относительно ключевой ставки — ее понизили до 14,5% годовых.

В числе доводов, поддерживающих решение о смягчении денежно-кредитной политики на данном заседании, можно назвать замедление роста цен, ослабление инфляционных настроений среди граждан, устойчивость рубля и наблюдаемое снижение темпов экономического роста.

Ранее эксперты прогнозировали снижение ключевой ставки на 50 базисных пунктов с 15%. Доцент факультета политологии МГУ имени Ломоносова Юрий Юденков отмечал, что при ставке 14,5% кредиты все равно очень дорогие. Инвестиционный советник в реестре ЦБ Юлия Кузнецова подчеркивала в свою очередь, что ставку не могут понизить сразу до 14%.

Декан факультета экономики и менеджмента Московского областного филиала Президентской академии Николай Головецкий пояснял, что снижение ключевой ставки до 14,5% не повлияет на рубль, но приведет к удешевлению вкладов. Крупные банки корректируют условия в течение трех дней после решения ЦБ.

