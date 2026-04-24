Фермы Подмосковья вошли в гастро-гид России

Гастрономические маршруты по фермам и винодельням Подмосковья включили в новый проект РБК и Россельхозбанка, который стартовал в апреле. На интерактивной карте уже доступны четыре направления по региону, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В гастро-гид вошли агротуристические площадки региона — от семейных сыроварен до винодельческих хозяйств. Один из маршрутов ведет на ферму «Коза Ностра» в Талдомском округе. Здесь посетители могут прогуляться по территории, понаблюдать за козами англо-нубийской и зааненской пород и побывать в действующей сыроварне, где демонстрируют полный цикл производства сыра.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что за последние 10 лет Московская область активно развивалась в сыроварении и сумела в 3 раза нарастить производство — до 154 тыс. тонн в год.

«С 2021 года Подмосковье — лидер по России. Мы также на 1 месте по экспорту сыра — 17,5 тыс. тонн за прошлый год: плавленые сыры, молодые сыры, голубые сыры, творог. Экспортируем продукцию в Казахстан, Узбекистан, Белоруссию», — рассказал Воробьев.