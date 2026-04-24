В Егорьевске открыли выставку работ из кварцевого стекла

В экспозицию вошли 22 работы советского и российского художника, мастера художественного стеклоделия Алексея Зеля. Часть произведений хранится в фондах музея, другая часть представлена как семейные реликвии.

Более 40 лет мастер работал с кварцевым стеклом — материалом, который редко используют в русском и мировом стеклоделии. Его температура плавления втрое выше, чем у обычного стекла. На создание изящных статуэток и подсвечников художник тратил от нескольких месяцев до нескольких лет.

Алексей Зеля входит в Высшую лигу гильдии профессионалов в области декоративно-прикладного искусства. Ему присвоено звание «Народный художник России». Мастер создал подарочную стеклянную корзину для Маргарет Тетчер, его работы экспонировались в Эрмитаже и Третьяковской галерее. За годы творчества художник выполнил более 200 стеклянных композиций, что позволило сформировать авторскую коллекцию.

Выставка работает на постоянной основе по адресу: Московская область, Егорьевск, улица Советская, 73/20. Возрастное ограничение 0+.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов.

Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.