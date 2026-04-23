Экономист Головецкий спрогнозировал доллар по 70 рублей

Декан факультета экономики и менеджмента Московского областного филиала Президентской академии Николай Головецкий заявил, что 24 апреля Банк России может снизить ключевую ставку до 14,5%. Это почти не повлияет на рубль, но приведет к удешевлению вкладов, сообщает «ФедералПресс» .

По словам эксперта, большинство аналитиков ожидают снижения ставки на 50 базисных пунктов. Причина — замедление экономики и приближение инфляции к нижней границе прогноза регулятора.

«Большинство экспертов сходятся во мнении, что Центробанк в восьмой раз подряд 24 апреля 2026 года будет снижать ключевую ставку и не более чем на 50 базисных пунктов – до 14,5% годовых», — рассказал Головецкий.

Экономист отметил, что рубль, вероятно, не отреагирует на решение ЦБ: снижение уже учтено рынком, растет экспортная выручка на фоне высоких цен на энергоносители, а Минфин не проводит валютные операции. При текущем дисбалансе спроса и предложения курс может временно укрепиться до 70 рублей за доллар, однако летом вероятен откат к 82–83 рублям.

Ставки по вкладам снизятся вслед за ключевой. Крупные банки корректируют условия в течение трех дней после решения ЦБ. Максимальная ставка в топ-10 банков к концу марта составляла около 13,5%, к маю она может опуститься ниже 13%, по годовым вкладам — приблизиться к 12%.

Головецкий добавил, что доходность депозитов пока в два-три раза превышает инфляцию. Владельцам крупных сумм он рекомендовал рассмотреть облигации федерального займа и драгоценные металлы. В марте частные инвесторы направили в акции 23,1 млрд рублей — на 62,7% больше, чем в феврале.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.