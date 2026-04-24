В Наро-Фоминском округе Подмосковья построят комплекс за 2 млрд рублей

Производственно-логистический комплекс «Содружество» построят в Наро-Фоминском городском округе Подмосковья к 2030 году. Инвестором проекта выступает белорусская компания, объем вложений составит около 2 млрд рублей, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

«На новом предприятии, где создадут порядка 100 новых рабочих мест, будет организовано производство товарного бетона, железобетонных изделий, сухих строительных смесей, а также оборудована перевалочная база и складские помещения. Проект разбит на три очереди. Ожидается, что проект будет полностью реализован к 2030 году», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она отметила, что Белоруссия остается одним из ключевых инвестиционных партнеров Подмосковья. В качестве примера зампред привела завод по производству волоконно-оптического кабеля «Белтелекабель», который запустили в 2024 году в городском округе Воскресенск. Инвестиции в проект составили 1 млрд рублей.

Компания получила региональную поддержку: льготный заем по линии ФРП в размере 150 млн рублей, земельный участок площадью 6,5 га без торгов и промышленную ипотеку на 399 млн рублей. Предприятие вышло на полную мощность и ежемесячно выпускает более 1300 км кабеля, штат насчитывает 85 сотрудников.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье работают и развиваются белорусские компании. Каждое предприятие власти области стараются сопровождать и поддерживать.

«Беларусь — один из наших главных торгово-экономических партнеров по экспорту электрических машин, оборудования, продуктов питания и продукции АПК, наземного транспорта. 25% нашего валового регионального продукта — это торговля», — добавил Воробьев.