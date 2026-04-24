В Подмосковье в апреле отобрали более 3 тыс проб воды

Специалисты Мособлводоканала с начала апреля отобрали более 3 тыс. проб питьевой и сточной воды на объектах Подмосковья. Исследования проводят на водозаборных узлах, артезианских скважинах и очистных сооружениях для контроля безопасности и предотвращения нарушений, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Свыше 2 тыс. проб взяли на водозаборных узлах и артезианских скважинах, еще около 1 тыс. — на канализационных насосных станциях и очистных сооружениях. Регулярный отбор необходим для обеспечения безопасности питьевой воды, проверки эффективности очистки, предотвращения внештатных ситуаций и контроля соблюдения правил сброса сточных вод.

Процедура строго регламентирована. Специалисты используют стерильные емкости, чтобы исключить внешнее загрязнение. На месте фиксируют температуру, уровень pH, прозрачность и другие параметры. Каждую пробу маркируют, оформляют протокол и направляют в лабораторию предприятия.

В лаборатории воду исследуют по микробиологическим, органолептическим, химическим и токсикологическим показателям. Особое внимание уделяют абонентам, подключенным к централизованной системе водоотведения. В апреле специалисты отобрали 75 проб для выявления запрещенных веществ, включая нефтепродукты, жиры, алюминий и цинк. Регулярный контроль позволяет своевременно выявлять нарушения и применять меры административного воздействия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.