Грядет буря: снег и штормовой ветер накроют Москву

сегодня в 12:27

Москвичей предупредили о мокром снеге и сильном ветре в воскресенье

Согласно прогнозам синоптиков, в воскресенье, 26 апреля, после 15:00 в Москве ожидаются осадки в виде дождя, снега, мокрого снега и усиление порывов ветра до 20 м/с, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Неблагоприятные условия сохранятся до вечера 28 апреля. Такая погода может способствовать образованию гололедицы.

Москвичей и гостей столицы призвали быть предельно внимательными в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Водителям рекомендуют строго соблюдать скоростной режим и дистанцию между автомобилями.

